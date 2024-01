Monika Link alias Kammerzofe Henrietta Wie man als Kammerzofe 300 Jahre alt wird

Henrietta ist in Blieskastel eine gräfliche Kammerzofe. „Jedoch“, so erklärt Link kleine, aber feine Unterschiede: „In Homburg, wo ich auch Führungen mache, bin ich eine herzogliche Kammerzofe. Und ich mache auch in Saarbrücken Führungen. Da bin ich eine fürstliche Kammerzofe.“ „Geheimnisse einer Kammerzofe“ heißt es in Saarbrücken, und „Mord im Edelhaus“ nennt sich die Veranstaltung in Homburg-Schwarzenacker. In der Gemäldegalerie des Edelhauses sind auch einige ihrer selbstgeschneiderten, historischen Kleider als Dauerleihgabe ausgestellt.