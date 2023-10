Verwaltung skizziert ihre laufenden Projekte Wie Blieskastel die Energiewende meistern will

Die Ende 2021 eingeweihte neue Heizanlage in der Grundschule Breitfurt, die im Nahwärmeverbund auch die Mehrzweckhalle und das Gemeindehaus und den Kindergarten der protestantischen Kirchengemeinde mitversorgt, erzielt einen Effizienzgewinn in Bezug auf den Energieeinsatz in Höhe von 55% (130 KW in einer Anlage statt 280 KW in drei Anlagen) und eine CO2-Einsparung von 90 Prozent und kann damit als Modell für die Entwicklung dezentraler Wärmenetze in anderen Stadtteilen herangezogen werden.

Foto: Uwe Brengel​