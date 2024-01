Dauerregen in St. Ingbert Wind und Wasser machten den Rettungskräften zu schaffen

Präventive Hochwasser-Schutzmaßnahmen verhinderten am Mittwoch (3. Januar) ein Hochwasser in St. Ingbert. Im Bereich Steckental in Oberwürzbach musste die Feuerwehr ein Wohnhaus und eine Garage vor eindringendem Wasser bewahren. Durch Sandsackbarrieren und einen Graben, den die Helfer schaufelten, wurde das Wasser in das Abwassersystem auf der Straße umgeleitet. Am Abend fiel in der Dr.-Schulthess-Straße am Friedhof ein Baum auf die Fahrbahn. Neun Feuerwehrmänner rückten mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug an. Mit einer Säbelsäge schnitten die Kräfte den Baum klein. Nach der Reinigung konnte die Fahrbahn mit der Polizei frei gegeben werden.