Niederwürzbach Wetter bremste den Wahlkampf aus

Der Kommunalwahlkampf hat begonnen, und die Parteien sind kreativ und lassen sich so einiges einfallen. Die Spitzenkandidatin der CDU für das Amt der Ortsvorsteherin von Niederwürzbach, Daniela Keck, hatte den CDU-Landesvorsitzenden Stephan Toscani nach Niederwürzbach eingeladen. Und da die Spitzenkandidatin der Würzbacher CDU eine passionierte Läuferin ist, hatte sie den ebenfalls für seine Laufleidenschaft bekannten CDU-Spitzenmann zu einem Lauf um den Würzbacher Weiher gebeten. Am vergangenen Samstag schnürten sie, und mit ihnen etliche Partei-Freunde und -Freundinnen, die Laufschuhe, und dann ging es pünktlich um 15 Uhr los. Schon früh am Morgen hatte der Meteorologe im Radio vor „übelstem April-Wetter“ an diesem Samstag gewarnt. Und so kam es dann auch: Nach sonnigen Abschnitten blies dann unvermittelt wieder stark böiger Wind, und starker Regen fiel vom Himmel. So auch beim Lauftreff der Christdemokraten: Beim Start der wahrscheinlich wegen der Wetter-Unwägbarkeiten eher überschaubaren Laufgruppe schien noch die Sonne, aber schon kurz nach dem Start kamen kräftige Windböen auf, es blitzte und donnerte, und dann gab es sogar Hagelschauer. Aber richtige Läufer kennen die Unbillen des Wetters nur zu gut, da gibt es keine Wetter-Entschuldigung. Und von Stephan Toscani wird kolportiert, dass er sogar am liebsten bei Regen läuft. Also ging es vom Start an der Fischerhütte über den Rundweg zur berühmten Weiherbrücke, die schon seit langem keine mehr ist, von dort aus weiter am Junkerswald vorbei bis zum Sägeweiher. Von dort dann zurück durch das Geisbachtal, am Annahof und dem Biergarten Hopfenwiese vorbei über den Mühlendamm zurück zur Fischerhütte. Dort gab es für alle Teilnehmer auch ein kaltes Zielgetränk.