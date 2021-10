Genuss-Gastwirt aus Blieskastel : Ein Genuss mit ganz besonderer Aussicht

Blieskastel Das Restaurant Bellevue im Blieskasteler Stadtteil Bliesingen beteiligte sich am diesjährigen Restaurant-Wettbewerb. Test-Esser waren vor Ort zu Gast.

Im Saarland wurde erneut der „Genuss-Gastwirt“ gesucht. Mehrere gastronomische Betriebe aus dem Saarland hatten sich zu diesem Wettbewerb gemeldet. Mit dem Genuss-Gastwirt soll der Trend zur regionalen Küche noch weiter verstärkt werden. Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger, deren Haus mit verschiedenen Partnern die Aktion veranstaltet, stellte dazu fest: „Ich bin überzeugt, dass wir auch in diesem Jahr wieder eine qualitativ hochwertige, kreative Küche geboten bekommen. ‚Saarvoir Vivre‘ und die Liebe zum guten Essen sind längst Themen, die über die Landesgrenzen hinaus mit dem Saarland fest verbunden werden.“ In einer Pressemeldung wird das Verfahren beschrieben. Die saarländischen Gastronomiebetriebe waren aufgefordert, bis zum 12. September ein Rezept einzureichen, das auf möglichst vielen saisonalen, aber vorrangig regionalen Produkten aufbaut. Zudem werden Aspekte wie zum Beispiel die Ausrichtung des Betriebes und dessen Bezug zur Regionalität sowie die Zusammenarbeit mit den jeweiligen Zulieferern in einem Bewerbungsbogen abgefragt. Die Gastronomiebetriebe, die in den genannten Kriterien überzeugen, wurden im nächsten Schritt vor Ort besucht. Hier wurde auch das saarländische Publikum eingebunden: Sie konnten die Gastwirte im Rahmen einer Publikumsabstimmung unterstützen. Als einziger gastronomischer Betrieb im Saarpfalz- Kreis hatte das Restaurant Bellevue in Biesingen seine Teilnahme angemeldet. Und dann kamen auch schon (angemeldet) die Testesser: Von der Dehoga Carsten Hör, von der Tourismuszentrale Saar Eric Hoffmann, Holger Gettmann, Kulinarik-Experte und Autor des mehrfach erschienen „Guide orange“ mit Tipps für gute kulinarische Leistungen in der Region, und für das verantwortliche Wirtschaftsministerium Erika Hoffmann.