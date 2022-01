Schutzengel Blieskastel : Büro Werny + Partner spendet an die Schutzengel

Bei der Spendenübergabe freuten sich Erik Werny und Peter Geble (rechts) vom Blieskasteler Schutzengelverein. Foto: Klaus Port

Blickweiler/Blieskastel Seit 50 Jahren ist das Vermessungsbüro Werny in der Neunkircher Straße 56 in Spiesen-Elversberg weit über die Grenzen des Saarlandes hinaus bekannt. Gründer und Seniorchef Volker Werny wurde 1971 als öffentlich bestellter Vermessungsingenieur zugelassen und wohnt nach wie vor in Blickweiler, so wie auch seine Söhne Erik und Olav.

Im Jahr 2008 übernahmen Diplom-Ingenieur (FH) Erik Werny und sein Bruder Dipl.-Ing. Olav Werny (Standort Ramstein-Miesenbach) die Firma als Gesellschafter und sind mit aktuell rund 50 Beschäftigten für vermessungstechnische Dienstleistungen „rund um das Grundstück“ einschließlich der Leitungsdokumentation (Gas, Wasser, Strom, Abwasser, Glasfaserausbau) tätig.