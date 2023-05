Runder Geburtstag in Webenheim Werner Pilhofer feiert 80. Geburtstag

Im sportlichen Bereich war Werner Pilhofer Mitbegründer der Abteilung Prellball im Turnverein und 19 Jahre deren Spartenleiter. Über 30 aktive Sportler waren in den Altersklassen am Ball und verbuchten überregional Erfolge, so in der Schülerklasse als deutscher Vizemeister. Zwei Jahrzehnte war Pilhofer daneben Gaufachwart und auf Landesebene engagiert, für seine Verdienste gab es die Silberne Ehrennadel vom saarländischen Turnerbund. Auch mit 80 Jahren sorgt der noch immer fitte Rentner im Fitnesscenter für sein körperliches Wohlbefinden. Beruflich war der Maschinenbautechniker in Stockach, Düsseldorf und 33 Jahre bei der Firma Demag Komatsu im Ersatzteilwesen als Leiter Verkauf-Inland zuständig. Neben Ehefrau Elke gratulieren die Kinder Jochen und Anke Weingart, fünf Enkelkinder und ein Urenkel. Unsere Zeitung, deren Leser Pilhofer seit über 60 Jahren ist, schließt sich an. Gefeiert wird ab 11 Uhr in der Reiterklause.