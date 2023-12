Ortsrat Blieskastel Wer leert Blieskastels Hundestationen?

In ihrer jüngsten Sitzung fühlten sich die Mitglieder des Ortsrates Blieskastel-Mitte bei einer Mitteilung von Anna Uhl (Grüne) zum 1. April zurückversetzt. Im Juni 2020 hatte der Ortsrat auf Antrag von Anna Uhl einstimmig die Anschaffung und Aufstellung von so genannten Hundestationen beschlossen. „An zahlreichen Plätzen des Stadtgebietes besteht das Problem, dass Hundebesitzer die Hinterlassenschaften ihrer Tiere nicht ordnungsgemäß entsorgen. Durch die Aufstellung der Hundestationen wäre es für die Hundebesitzer leichter, das zu tun“, erläuterte die Initiatorin damals das Vorhaben. Die Kosten für eine Hundestation wurden auf 300 Euro veranschlagt, beim Kauf mehrerer Stationen reduziere sich der Preis. Da die Stationen regelmäßig geleert werden müssen, sollte die Verwaltung prüfen, welche personellen Ressourcen dafür geschaffen werden können. Der Ortsrat schlug für Blieskastel- Mitte als besonders betroffene Plätze folgende Standorte zur Aufstellung vor: Entenweiher/Waldaufgang Pferchtal Lautzkirchen, Fahrradweg Lautzkirchen Zugang in der Au, Fahrradweg Blieskastel- Mitte sowie in Lautzkirchen den Bereich Roter Fels, das Schwarzweihertal und das Alschbacher Langental. Seine finanzielle Unterstützung stellte der Ortsrat in Aussicht, wenn die regelmäßige Leerung der Stationen mit dem treffenden Namen „Bello Lux“ geregelt sei. Die Leerung und Wiederauffüllung der Beutel sollte durch den städtischen Bauhof erfolgen. Nach zweijähriger Prüfung gab es durch die Stadtverwaltung grünes Licht, insgesamt 13 Hundestationen wurden in den drei Stadtteilen aufgestellt.