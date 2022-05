Welttag des Buches in Blieskastel : Ein Blick auf „Die schlimmste Klasse der Welt“

Blieskastel Kinderbuch-Autorin Juma Kliebenstein las zum Welttag des Buches in Blieskastel vor Schülern aus der Region.

Seit Jahren lädt die Gollenstein-Buchhandlung in Blieskastel zur Aktion „Ich schenke Dir eine Geschichte“ Schülerinnen und Schüler in die Bliesgau-Festhalle ein. Diesmal begrüßten Brigitte und Annabelle Gode von der Buchhandlung 240 Mädchen und Jungs der 4. und 5. Klassen aus Blieskastel, Medelsheim und Kirkel-Neuhäusel mit ihren Lehrerinnen und Lehrern. „Ich bin mit meiner Kollegin Petra Jordan und 46 Kindern per Bus gerne der Einladung gefolgt“, sagte uns Pädagogin Daniela Rubeck. „Das Welt-Buch und die heutige Lesung passen prima in unseren Kirkeler Stundenplan, der eine Lesekiste und Leseprojekte umfasst“, freute sich Rubeck. Zur Lesung vorgesehen war die Kinderbuchautorin Ester Kuhn, die jedoch krankheitsbedingt kurzfristig ausfiel. „Da bin ich ihrer Kollegin Juma Kliebenstein dankbar, dass diese einspringt und eine witzige Geschichte mit vielen Überraschungen vortragen wird“, betonte Brigitte Gode in ihrer Begrüßung.

Juma Kliebenstein hatte ihr in diesem Monat erschienenes Buch „Die schlimmste Klasse der Welt“ mitgebracht. Die einstündige kurzweilige Lesung über eine Klasse wie ein wahr gewordener Albtraum garantierte eine schräge Geschichte einer Autorin, die selbst mal Lehrerin war. „Stellt euch vor: 24 Schüler der Klasse 5 c, und einer ist schlimmer als der andere. Es herrscht Chaos pur: Etwa an dem Tag, als Hakim Frau Meiers Auto umparkte und es dabei im Schulteich versenkt. Oder als Ewald in der großen Pause ein geheimes Loch in die Wand zum Lehrerzimmer bohrt – mit fatalen Folgen für die Lehrer. Denn als Herr Krautmann kurze Zeit später Schreie aus der 5 c hört und ihm einige Schüler auf dem Flur panisch entgegenrennen, schwant ihm schon Böses. Bei dieser Klasse läuft eben selten etwas wie geplant, und am Ende halten sie dann auch noch zusammen wie Pech und Schwefel.“ Nach der spannenden Lesestunde aus dem spritzig-frechen Kinderbuch erzählte unserer Zeitung die 40-Jährige Juma Kliebenstein aus ihrem Schaffen. „Schon als Kind dachte ich mir Geschichten aus. Nach dem Abitur studierte ich Anglistik und Germanistik und arbeiteet als Lehrerin an einem Gymnasium. Doch ich merkte bald, dass ich lieber Bücher schreiben würde, und so widme ich mich seit 2009 meinen Geschichten, 14 Bücher von mir sind bisher erschienen“, sagte uns die gebürtige Saarländerin. „Esther Kuhn, Angelika Lauriel, Alexandra Link und ich haben den Zusammenschluss „Saar-vier“ der Kinderbuchautoren gegründet. Wir treffen uns einmal im Monat, tauschen uns aus, lesen zusammen und können so, wie heute, uns gegenseitig helfen. Nur wenige wissen, dass das Saarland mit uns vier überregional bekannte Kinderbuchautoren hat“, stellte Kliebenstein fest. Die Veranstaltung wurde von Catrin Kelkel vom Kulturamt der Stadt Blieskastel mitorganisiert. Als Welttags-Buch gab es das Abenteuer „Iva, Samo und der geheime Hexensee“.