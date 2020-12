Corona-Fälle in Altenheim in Blieskastel : Weitere Corona-Infektionen in Lautzkircher Seniorenheim

Die Zahl der Corona-Fälle in der Mediclin-Seniorenresidenz Auf Bellem in Lautzkirchen ist gestiegen. Foto: Hans Hurth

Blieskastel Wie vor einigen Tagen berichtet, waren in der Mediclin- Seniorenresidenz Auf dem Bellem in Lautzkirchen neun Bewohner und vier Mitarbeiter positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Bei der umfassenden PCR-Testung wurden nun am Freitag weitere Infektionen nachgewiesen.

Insgesamt konnte bei 21 der 74 Bewohner eine Infektion nachgewiesen werden – die neun zuerst bestätigten Fälle mit eingerechnet. Darüber hinaus wurden vier weitere Mitarbeiter positiv getestet und befinden sich jetzt in häuslicher Quarantäne.

Weitere PCR-Testungen sind für diesen Montag (21. Dezember) sowie für den 1. Weihnachtsfeiertag angesetzt. Alle Hygienemaßnahmen, die direkt bei Auftreten der ersten Infektionen angepasst wurden, wurden nach Angaben der Heimleitung im Laufe der Woche noch einmal von einem Experten des BZH (Deutsches Beratungszentrum für Hygiene) überprüft und bestätigt. Alle Angehörigen würden fortwährend über relevante neue Entwicklungen informiert. Auch in dieser schwierigen Situation sei die Betreuung der Bewohner immer sichergestellt.