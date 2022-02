Feuerwehr Blieskastel : Über 30 Einsätze für neun Löschbezirke

Blieslastel Glück im Unglück hatte die Bevölkerung der Stadt Blieskastel, bei dem Unwetter mit Starkregen am Sonntagabend. Niemand wurde verletzt oder kam körperlich zu Schaden. Dennoch hatten die Löschbezirke der Freiwilligen Feuerwehr alle Hände voll zu tun.

Die Feuerwehren der Stadt Blieskastel sind nicht nur für die klassische Brandbekämpfung zuständig. Ohne die Einsatzkräfte würde bei einem Sturm oder Unwetter mit Starkregen der öffentliche Verkehr zum Erliegen kommen. Gerade bei starkem Regen sind die Löschbezirke mit einer sehr hohen Qualität für die Bevölkerung einsatzbereit. Dank der einzelnen Löschbezirke in fast jedem Ortsteil wird eine schnelle Hilfe für die Einwohner vor Ort gesichert. Über 30 Einsatzstellen etwa am Sonntagabend (6. Februar) brachten neun Löschbezirken viel Arbeit.

Zunächst ging es am Sonntagnachmittag um die teilweise starken Sturmböen. Ab 13.14 Uhr alarmierte die Feuerwehrleitstelle den ersten Löschbezirk Blickweiler zu einem Baumfall durch Sturm. Gegen Abend ergoss sich dann über das Stadtgebiet ein extremer Starkregen, so dass das Wasser drohte, in die Keller von Wohnhäusern und Stallungen zu laufen. Die Kanalisation kam an die Belastungsgrenze. Der einsetzende Starkregen verstopfte durch angeschwemmte Steine, Matsch und Gras zusätzlich mehrere Kanaleinläufe und Regenrechen, so dass das Regenwasser über die Straßen lief.