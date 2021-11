Weinberg in Blieskastel : Ehrenweinstock im Blieskasteler Weinberg

Blieskastel Am 5. November wurde die lange Tradition, dass die Stadt Blieskastel den Preisträger ihres Ehrenpreises beim jährlichen Bundesfilmfestival „Natur im Herbst“ noch einmal besonders ehrt, fortgesetzt.

Dem Preisträgerautorenpaar Ute und Jakob Breidenbach aus Schalkenbach bei Bad Neuenahr wurde diese Ehre zuteil für ihren Film „Sommer auf Südgeorgien“. In Anwesenheit von Bürgermeister Bernd Hertzler und Förster Helmut Wolf pflanzten die Autoren den ersten Ehrenweinstock im Blieskasteler Weinberg. Am Abend bedankten sich die Geehrten mit einem Filmabend in der bis auf den letzten Platz besetzten Orangerie. Neben dem im Mai mit einem „Silbernen Schmetterling“ ausgezeichneten Film „Sommer auf Südgeorgien“, der die Besucher an einer Fahrt an den Rand der Antarktis teilnehmen ließ, zeigte das Autorenpaar noch fünf weitere Filme aus ihrem reichen Schatz an preisgekrönten Kurzfilmen. In dem Dokumentarfilm „In luftiger Höhe“ ging es hinauf in die Türme des Kölner Domes und die Zuschauer erfuhren Interessantes über den mehr als 600 Jahre dauernden Bau des Domes und vieles über die Glocken des Domgeläutes. Danach entführten die Autoren in eines der trockensten Gebiete unserer Erde, die Namibwüste und stellten in „Trockenes Land“ eine atemberaubende Natur vor.