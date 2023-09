Markt in Blieskastel Kirmessonntag mit viel Käse und Wein

Dabei waren die Bedingungen am Kirmessonntag in Blieskastel bestens: Das Wetter spätsommerlich, sehr schön, wie es in Blieskastel eigentlich immer ist, wenn Markttage angesagt sind. Und auch die Gäste ließen, trotz des bescheidenen Angebotes, Blieskastel nicht hängen: Schon am Vormittag herrschte reges Markttreiben, die Straßencafés in der Innenstadt wie immer voll bei so einem schönen Sonnenschein, und auch ein Teil der Gewerbetreibenden in der Innenstadt hatten die Geschäfte geöffnet. Der Markt konzentrierte sich auf den Paradeplatz, dort war sogar ein Kinderkarussell aufgebaut. Neben den Käse- und Weinspezialitäten konnte man auch Craft-Bier probieren, Öle aus der Bliesgau-Ölmühle verköstigen oder auch frischen Kaffee aus der Kaffee-Manufaktur genießen. In der Alten Marktstraße war eine Kunstmeile aufgebaut. Dort luden auch Wolfgang Moser und sein Team zu Verköstigung der Spezialitäten seines Geschäftes ein. Auch bei Rainer Schetting war die Tafel gedeckt. Sein Geschäft Olivino liegt ja etwas abseits des Zentrums, aber die Kenner finden den Spezialisten für italienische Köstlichkeiten.