Am 17. Dezember : Weihnachtsmarkt für zu Hause

Breitfurt Da der traditionelle Breitfurter Weihnachtsmarkt wieder Corona zum Opfer gefallen ist, entschloss sich der Sportverein Breitfurt wiederum wie schon im vergangenen Jahr, ein Stück „Weihnachtsmarkt“ zu den Menschen nach Hause zu bringen.

Jeder, der frischen Brewadder im Weck und weihnachtliche Getränke to go haben möchte, kann ihn am Freitag, 17. Dezember, bekommen. Wie schon im vergangenen Jahr haben die Sportler drei Pakete „geschnürt“. Zum einen Brewadder mit Zwiebeln im Weck und ein Weihnachtsbier für 6,50 Euro, als nächstes Brewadder mit Zwiebeln im Weck und ein Glühwein für 6,50 Euro und zuletzt Brewadder mit Zwiebeln im Weck und ein alkoholfreier Punsch für 5,50 Euro. Bestellte Ware kann entweder am Ausgabetag zwischen 18 und 19 Uhr am Sportplatz abgeholt werden, oder sie wird an dem Tag direkt nach Hause gebracht. Bestellungen können bis spätestens Mittwoch, 15. Dezember, 10 Uhr, entweder per Telefon oder WhatsApp bei Dirk Forner unter (0171) 836 52 00, oder beim Vorsitzenden Sandor Haas per e-mail Adresse sv1926breitfurt@web.de, aber auch in der Metzgerei Werth in Breitfurt aufgegeben werden.