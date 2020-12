Eine schöne Geste kurz vorm Christenfest : Weihnachtsgrüße für Senioren in Blieskastel

Weihnachtsgrüße für Senioren in Blieskastel

Unser Bild zeigt die Ablieferung der ersten Weihnachtstüten vor dem Caritas-Altenzentrum St. Josef in Blieskastel. Foto: Uwe Brengel

Blieskastel Bürgermeister Bernd Hertzler, der für Soziales zuständige Beigeordnete Guido Freidinger und die Behindertenbeauftragte Carmen Geraci verteilten vor dem großen Christenfest über 300 Weihnachtstüten an die Bewohner und Mitarbeiter der Blieskasteler Senioreneinrichtungen.

Die Weihnachtstüten, die mit regionalen Produkten befüllt worden waren, wurden der jeweiligen Einrichtungsleitung zur Weiterverteilung übergeben. In dem vom Bürgermeister, dem Beigeordneten und den Behinderten- und Senioren-Beauftragten gemeinsam unterschriebenen Grußschreiben wünscht die Verwaltungsspitze den Senioren und Mitarbeitern in den Blieskasteler Senioreneinrichtungen stellvertretend für alle Bürgerinnen und Bürger „frohe Weihnachten und für das kommende Jahr alles Gute, Glück, Gesundheit und vor allem Zuversicht in allen Lebenslagen“.