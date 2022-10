Fünftägige Feier kam gut an : Wecklinger Kerb lebendig wie eh und je

Ballweiler-Wecklingen 36 Straußbuben und -mädels ließen das Brauchtum über fünf Tage lang zünftig aufleben. Das kam allenthalben ziemlich gut an. Fortsetzung folgt.

„Das ist echt super, was die Jugend in dem kleinen Stadtteil auf die Beine stellt“, war Karlheinz Hubert aus Biesingen begeistert. Montags ging die fröhliche Seilschaft beim Lumpenzug durchs Dorf, von den Bürgern freudig begrüßt und beköstigt. An allen Tagen spielte das Musik-Duo Tom und Ulli auf. Am Dienstag sorgte der stimmungsvolle bunte Abend für ein volles Festzelt. Was Auge und Ohr geboten wurde, kam prima an. Johannes Stopp sang von heißen Nächten in Palermo, Eva Morlo gab Wolfgang Petry, Johanna Nicklaus und Anne Hans präsentierten Modern Talking, das „Fliegerlied“ kam von Heike Thönes, Carola Blum, Sarah Schlimmer und Simone Kessler und bei Songs von Abba wurde fleißig mit eingestimmt.