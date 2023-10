Kirmes in Webenheim Webenheimer freuen sich auf sechs Tage traditionelle Kirb

Diesmal werden 27 Jungs und Mädels mit dem bunt geschmückten Strauß die „Weemer Kirb“ mit ihren Ideen beleben. Los geht es am Freitag, 13. Oktober, um 17 Uhr mit dem Fassanstich durch Ortsvorsteher Mathias Krey, ab 20 Uhr legt DJ Saarni auf. Samstags steigt das Kirwetreiben ab 13 Uhr und ab 20 Uhr spielt die Partyband BeToBe. Der Sonntag wird mit dem Frühschoppen ab 11 Uhr eröffnet, zur Unterhaltung spielt das Blasorchester des TV Breitfurt auf. Der Mittagstisch bietet ab 12 Uhr Rollbraten vom Grill und Gegrilltes an, Kaffee und Kuchen gibt es von den Webenheimer Hausfrauen. Mit einer der Höhepunkte wird wieder die Kirweredd um 17 Uhr sein. Am Montag, 16. Oktober, stehen ab 10 Uhr auf dem Zeltplatz Frühschoppen und das Skatspielen auf dem Programm. Die Küche hält Gefüllte oder Leberknödel mit Sauerkraut und Wurstsalat mit Pommes oder Bratkartoffeln bereit, zubereitet vom Bistro History. Das Heringsessen in Manu‘s Reiterklause in Webenheim beendet am Mittwoch die Kirb. Beginn ist um 17 Uhr. Vorbestellung für die Heringe ist erforderlich unter Tel. (0 68 42) 8 91 93 94.