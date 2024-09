Die Unabhängigen Blieskastel Was „Die Unabhängigen“ im Blieskasteler Stadtrat anstreben

Als einen der ersten Anträge in der heutigen Stadtratssitzung wolle man versuchen, eine Mehrheit für einen Antrag zur strategischen Ausrichtung im Stadtrat zu finden. So heißt es im Antrag, im Sinne der Transparenz und einer klaren strategischen Zielsetzung solle die Verwaltung Vorschläge für strategische Ziele erarbeiten und diese dem Stadtrat zum Beschluss vorlegen. Die Ziele könnten wirtschaftliche, soziale und umweltbezogene Themenfelder umfassen. Denn die bisherigen Planungen der Stadt seien für viele Bürger/innen unübersichtlich und ließen die politische Gestaltung für Außenstehende bürokratisch wirken. Im Sinne der Transparenz solle die Verwaltung Vorschläge für strategische Ziele erarbeiten. Diese Ziele sollten im Stadtrat gegebenenfalls ergänzt und in ihrer finalen Form über die Homepage veröffentlicht werden. Sie sollten den politischen Konsens zu den wichtigsten Themen klar kommunizieren. Ein erster Vorstoß der DUB in der vergangenen Wahlperiode wurde nicht abgelehnt, allerdings auch nie final beraten. Es sei nun an der Zeit, diesen auf die aktuelle Situation anzupassen um eine gemeinsame Richtung für die Stadt zu definieren. Einen weiteren Antrag zur Einführung eines Windelsacks wurde von der DUB auch schon einmal eingebracht, auch hier gab es keine Ergebnisse. Deshalb nun der neue Vorstoß. Im Antrag wird gefordert, dass jede Familie, die in Blieskastel ein Kind bekomme, zwölf spezielle Müllsäcke zur Entsorgung von Windeln erhalten solle. Diese Säcke könnten bei den Ausgabestellen des Entsorgungsverbands Saar (EVS) abgeholt werden. Die Stadt Blieskastel sende den Eltern nach der Geburt ihres Kindes ein Begrüßungsschreiben zu, in welchem sie sie über die Bereitstellung der Müllsäcke informiert und darauf hingewiesen werden sollten, wo und wie die Säcke abgeholt werden können. Das bisherige Begrüßungsgeld in Höhe von 50 Bliestalern solle mit Einführung des Windelsacks abgeschafft werden. Die dadurch freiwerdenden Mittel sollen zur Finanzierung der Windelsäcke verwendet werden.