Betroffener Politiker bezieht Stellung Ausschlussverfahren in der CDU droht – warum es in der Kommunalpolitik in Blieskastel wieder kracht

„Lichterzauber und Weihnachtsstimmung“, so wirbt die Stadt Blieskastel für ihren vorweihnachtlichen Markt in und am Rathaus in wenigen Tagen. Im Sitzungssaal des Rathauses dürfte indes eisige Stimmung einkehren. In der CDU-Fraktion knirscht es gewaltig (wir berichteten), denn seit einigen Tagen beschäftigen sich Fraktionsmitglieder der CDU Blieskastel offenbar mit internen Problemen.