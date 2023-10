Warum in Teilen des Bliesgaus tagelang Straßenlampen dunkel und das Internet tot war Eine Wartung mit Pleiten, Pech und Pannen

Blieskastel/ · Nach Arbeiten an der 20-KV-Leitung nahe des Riesweiler Windrades wurde vergessen, den Strom wieder einzuschalten. Dadurch fiel in 80 bis 90 Haushalten tagelang auch das Internet aus. Als das behoben war, rammte die Telekom in die Stromleitung – eine Chronologie folgenreicher Missgeschicke.

04.10.2023, 10:15 Uhr

Das Windrad in Riesweiler (hier ein Symbolfoto) war kürzlich einige Tage wegen Wartungsarbeiten nicht am Netz. Das hatte weitreichende Folgen. Foto: dpa/Christophe Gateau

Dass man in Deutschland immer noch vielerorts kein Internet hat, daran hat man sich gewöhnt. Dass aber das sonst zuverlässige Netz und auch teilweise der Strom plötzlich tagelang in mehreren Orten verschwindet – das kommt nicht oft vor. Vor wenigen Tagen in Riesweiler, Utweiler, Medelsheim und Peppenkum aber schon – eine kuriose Mehrfachpanne steckte dahinter.