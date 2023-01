Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Aßweiler : Warten auf das neue Löschfahrzeug

Es gab nach zwei Jahren Pause Ehrungen und Beförderungen beim Löschbezirk Aßweiler der freiwilligen Feuerwehr. Paul Stolz (sitzend) gehört seit 72 Jahren der Aßweiler Wehr an, seit 40 Jahren engagiert er sich in der Alterswehr. Foto: Hans Hurth​

Aßweiler 2024 soll die Feuerwehr Aßweiler Ersatz für den 34 Jahre alten aktuellen Wagen erhalten. In der Jahreshauptversammlung ging es aber noch um mehr.

Nach zwei Jahren Pause standen in der Hauptversammlung des Feuerwehr-Löschbezirks (LBZ) Aßweiler Berichte, Ehrungen und Beförderungen an. Mit 39 Aktiven, davon sieben Frauen, ist der LBZ Aßweiler als zweitgrößter im Stadtgebiet Blieskastel sehr gut aufgestellt und durch seinen hohen Ausbildungsstand über Ortsgrenzen hinaus gefordert.

Dies stellte der neue Wehrführer Benjamin Schuler zusammen mit seinem Vertreter Karsten Dawo, in der Gesamtbilanz heraus. „Das Durchschnittsalter unserer Aktiven beträgt 36 Jahre, auf Stadt- und Kreisebene wurden elf Lehrgänge besucht, und neun Kameraden legten das Feuerwehr-Leistungsabzeichen in Bronze ab“, betonte Schuler, der mit seinem Team auf 2024 hofft. „Da ist nämlich im Haushalt für unser 34 Jahre altes Löschfahrzeug, das älteste in der Stadt, ein Ersatz vorgesehen.“

Info Beförderungen und Ehrungen Beförderungen: Amelie Kempf, Hannah Ziehl, Yara Minnerath, Hannah Degro zur Feuerwehrfrau, Robin Gebhardt, Leonard Willems zum Feuerwehrmann, Andreas Ziehl zum Hauptlöschmeister. Ehrungen: Ernst Degro, fünf Jahre dabei, Maik Zahm (20), Thomas Franz (25), Paul Stolz (40 Jahre Alterswehr).

Fleißigste Besucher der Übungen waren Dirk Hawener, Christian Ziehl, Urban Niederländer, Maik Zahm, Benjamin Schuler, Karsten Dawo, Andreas Helle, Philipp Stopp, Marco Martino, Ernst Degro und Niklas Baldauf. Zur beachtlichen Zahl von 19 Einsätzen, darunter sechs Brände, fünf Unwetterschäden und drei zur Tierrettung rückte man 2022 aus. Eine prima Basis für die Zukunft bilde die Jugendwehr mit zwölf Jungs und drei Mädels unter Leitung von Niklas Baldauf. Ein Dank gelte Familie Carius für die Unterstützung bei der Weihnachtsbaum-Sammelaktion, Kassenwart Dirk Hawener für seine vorbildliche Arbeit und Günter Ernst für die Pflege und Bepflanzung seit 40 Jahren des Wehr-Kreuzes am Ehlinger Weg.

In Eigenleistung von 740 Stunden seien ein Carport ans Gerätehaus gebaut und die Küche erneuert worden. „Vorbildlich und herausragend im Saarpfalz-Kreis präsentiert sich die Alterswehr“, lobten Kreisbrandinspekteur Uwe Wagner und Albert Zitt vom Kreisverband: „Die 13 Kameraden der Alterswehr um Helmut Rink waren nicht nur bei jeder Übung vor Ort, sondern packten bei Arbeiten am und im Gerätehaus mit an. Bei Beerdigungen im Stadtgebiet bildet die Aßweiler Alterswehr die Abordnung aller Löschbezirke“. Stadt-Wehrführer Michael Nehlig drückte es so aus: „Wo die Alters- und die Jugendwehr funktionieren, ist das Ehrenamt wie in Aßweiler ein besonderes Amt“, während Nicole Graul und Marco Nehlig vom zuständigen Stadtamt den hohen Ausbildungsstand und die seit Jahrzehnten vorzügliche Kameradschaft erwähnten.

Unter großem Beifall gab es eine Ehrung für Paul Stolz, seit 40 Jahren in der Alterswehr, insgesamt gehört der 91-Jährige seit 72 Jahren der Wehr an. 70 Jahre trug der im Advent verstorbene Ludwig Deutsch den Helm der Floriansjünger. Neben Ehrungen und Beförderungen – siehe Info-Kasten – wurde Jürgen Zahm nach 44 Jahren zum Ehrenlöschbezirksführer ernannt und in die Alterswehr verabschiedet. „Durch seinen Vater und Ehrenlöschbezirksführer Otto kam er mit der Feuerwehr schon früh in Kontakt. Jürgen hatte zunächst die Gerätewart-Funktion übernommen. Er war Mitgründer der Jugendfeuerwehr, den Erfolg sieht man noch heute. Derzeit befinden sich nämlich 27 Kameradinnen und Kameraden aus der Jugendwehr im aktiven Dienst. In seiner 18-jährigen Führungszeit als Vertreter und Löschbezirksführer hat er die beiden Säulen unseres Löschbezirks, Kameradschaft und die Ausbildung, vorgelebt und auch weiter vorangebracht“, lobte Benjamin Schuler.

Gratulation und Urkunde gab es für den neuen Ehrenlöschbezirksführer Jürgen Zahm (Bildmitte) von Karsten Dawo, Benjamin Schuler, Helmut Rinck, Roland Engel und Uwe Wagner (von links). Foto: Hans Hurth​