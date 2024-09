Dank an Ortsvorsteher von Blickweiler Walter Boßlet ist seit 25 Jahren Ortsvorsteher

1999 wurde Walter Boßlet neuer Ortsvorsteher, in seine Amtszeit fielen wichtige Maßnahmen, wie Boßlet mitteilte. So die Sanierung der Grundschule und des Sportheimes, in der Dorfmitte entstand ein neuer Spielplatz, über den Wecklinger Bach führt eine Holzbrücke, die Bebauung am Sittersberg wurde ebenso erweitert wie der Friedhof mit Urnenwänden, Bodendecker-Gräbern sowie der Waldruhestätte. Seit 20 Jahren ist Gemütlichkeit angesagt beim monatlichen Dorftreff, das Wandern mit dem Ortsvorsteher freut die Bürger ebenso wie verkehrsberuhigten Maßnahmen an den Ortseingängen, der Neujahrsempfang mit dem Begrüßungsgeld für Neugeborene und das Spiel am Bouleplatz an der Kulturhalle, deren Innensanierung mit 100 ehrenamtlichen Helfern gestemmt wurde. Neue Eingangselemente erhielten die Kulturhalle und die Leichenhalle, im Bann um den Ort laden neue Ruhebänke ein, am Freizeitweg und am Rastplatz Richtung Blieskastel wurden Erholungszonen für Radler und Wanderer geschaffen. „Dies war alles nur möglich, weil Bürgerinnen und Bürger sich ehrenamtlich für ihren Heimatort engagieren und alles über das Budget des Ortsrates Material finanziert wurde“, stellte Walter Boßlet heraus. Größtes und zukunftsweisendes Vorhaben sei derzeit die Neugestaltung der Dorfmitte.