Ortsrat Blickweiler Boßlet bleibt Ortsvorsteher in Blickweiler

Blickweiler · In der Kulturhalle stand nach der Verpflichtung der neuen Mitglieder des Ortsrates Blickweiler per Handschlag durch Bürgermeister Bernd Hertzler die Wahl des Ortsvorstehers an. Einziger Kandidat war der langjährige Amtsinhaber Walter Boßlet (74, SPD).

26.07.2024 , 11:19 Uhr

Der neugewählte Ortsrat von Blickweiler mit Ortsvorsteher Walter Boßlet (mit Urkunde) und rechts daneben seine Stellvertreterin Isabel Schorr. Foto: Hans Hurth

Von Hans Hurth