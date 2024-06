Wahlen in Blieskastel, Gersheim und Mandelbachtal CDU klar stärkste Kraft, Grüne und SPD lassen Federn

Aus der Stadtratswahl in Blieskastel ist die CDU als stärkste Kraft hervorgegangen. Sie holte 34,9 Prozent der Wählerstimmen, 2019 waren es nur 29,6 Prozent. Damals war die jahrelange, deutliche schwarze Mehrheit – gewohnt war man Zuspruch jenseits der 40 Prozent – krachend verloren gegangen. Die SPD kommt mit 28,58 Prozent an zweiter Stelle – sie war beim letzten Mal in der Spitzenposition. Wenngleich das Ergebnis von 31,4 Prozent nur wenig besser ausfiel. Eine krachende Wahlklatsche kassierten indes die Grünen, die zuletzt auf 18 Prozent geklettert waren. Nun sind es lediglich 10,32. Im Laufe der Amtsperiode war ihre Koalition mit der SPD in die Brüche gegangen, die Grünen-Beigeordnete Lisa Becker ohne Geschäftsbereiche.