Wahl des Ortsvorstehers in Mimbach Achim Jesel: Wählerwillen wurde beachtet

Da keine weitere Partei oder Wählergruppe eine Liste aufgestellt hat, erfolgte eine Mehrheitswahl, wobei seitens der Wähler Bewerber auf der Liste gestrichen aber auch hinzugefügt werden können. Auf die zehn Bewerber der Liste der SPD, von denen fünf keine Parteimitglieder sind, entfielen von 550 Stimmen (bei 20 ungültigen Stimmen) zwischen 477 und 515 Stimmen. Dies entspricht einem Zustimmungswert von 87 bis 94 Prozent. Bei einer Wahlbeteiligung von 74,5 Prozent ein sehr gutes Ergebnis. Zwei Bewerber auf der Liste der SPD, die Bewerber auf den Plätzen 9 und 10, hatten bereits bei der Listenaufstellung in Erwartung einer Listenwahl erklärt, dass sie für ein Mandat im Ortsrat nicht zur Verfügung stehen, sondern die Liste durch ihre Kandidatur auf den hinteren Plätzen unterstützen möchten. Ihr Verzicht war daher nur konsequent. Damit erhielten Gerd Weinland (477 Stimmen) und Oliver Battel (41 Stimmen) ebenfalls ein Ortsratsmandat. Letzterer war nicht auf der Liste der SPD aufgestellt, sondern von 41 Wählern der Liste hinzugefügt worden. In der konstituierenden Sitzung des Ortsrats, der ich ebenfalls beiwohnte, haben fünf der acht Bewerber, die über die Liste der SPD in den Ortsrat eingezogen waren, Gerd Weinland zum Ortsvorsteher gewählt. Der ebenfalls vorgeschlagene Oliver Battel erhielt vier Stimmen.