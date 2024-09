Windräder bei Böckweiler VSE stellt Windkraft-Pläne in Böckweiler vor

Am Dienstag, 10. September, hat der neue Ortsvorsteher von Böckweiler, Jürgen Hunsicker, zur Ortsratssitzung (19 Uhr) ins Dorfgemeinschaftshaus eingeladen. Und am Ende der Tagesordnung steht das Thema „Info Windkraft Böckweiler“. Dort wird die VSE auch ihr Windkraftprojekt Böckweiler (wir berichteten) vorstellen. Hierzu hat die Bürgerinitiative „Windkraftfreie Biosphäre“ Bliesgau (BI) bereits ein Info-Statement abgegeben und zum Besuch der Ortsratssitzung aufgerufen. In der Vorabinformation der Bürgerinitiative wird berichtet, dass insgesamt fünf 261 Meter hohe Windräder (im Fachjargon Windenergieanlage WEA) in der Nähe des Scheidtwaldes, des Grünbachwaldes und auf dem Welschberg vorgesehen seien. Wie die BI weiter informiert, könne man „keinesfalls davon ausgehen, dass es damit getan ist. Wir wissen von Projektierern, die Interesse an weiteren Flächen auf Böckweiler Gebiet und in weiteren Stadtteilen haben. Auch die Hetschenbach ist noch nicht außen vor, vor wenigen Monaten hat die Naturlandstiftung Saar ihren Widerstand gegen die Rotorüberstreifung ihrer dortigen Flächen aufgegeben“. Zudem müsse man mit zwei weiteren WEA auf rheinland-pfälzischem Gebiet (im Buchwald und oberhalb der Süßenbach oder der Bickenaschbacher Torhausmühle) rechnen. Diese beiden Anlagen lägen dann ebenfalls in der Nähe von Böckweiler. Auch die Einwohner des etwas weiter entfernten Altheim würden von einigen der geplanten WEA auf rheinland-pfälzischem wie saarländischem Gebiet beeinträchtigt. Fazit der Bürgerinitiative: „Es drohen also sieben gigantische WEA bei unseren Dörfern. Sie würden unsere seit jeher durch landwirtschaftliche Nutzung geprägte Heimatlandschaft weithin sichtbar verschandeln und unsere wertvolle Natur zerstören.“