Weihnachtsmarkt in Blieskastel Vorweihnachtliches Flair in der Blieskasteler Innenstadt

Aber auch im Rathaus und an den vielen Ständen herrschte schon in den Nachmittagsstunden reger Betrieb. Es gab viele Marktbeschicker, die schon seit Jahren dabei sind: „Aber wir haben in diesem Jahr die Standausmaße etwas verkleinert, so konnten wir mehr Anbieter zulassen“, erläuterte Christel Jene, die zusammen mit ihrem Team von der Verwaltung für das Marktgeschehen verantwortlich ist. Was auch sie nicht wusste: Gleichzeitig zum Markt fand in der Nachbarschaft an diesem Wochenende auch wieder der Flohmarkt statt. Das kostete Parkplätze, wie einige Besucher kritisch anmerkten. Auch das große Blutspendemobil nahm auf dem Paradeplatz eine große Anzahl von Parkplätzen weg, die gerade von den Marktanbietern in unmittelbarer Nähe zum Marktgeschehen dringend gebraucht worden wären: „Nichts gegen das Blutspendemobil. Aber es gibt 52 Wochenenden im Jahr. Muss das riesige Teil genau am Vorweihnachtsmarkt hier stehen?“, ärgerte sich ein Marktanbieter.