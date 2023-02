Kulturcafé in Mimbach : Vortrag über Grenzsteine und Hauszeichen

Die Wetzrillen am Westportal der Mimbacher Kirche Foto: Martin Baus

Mimbach Zumeist werden sie bestenfalls beiläufig zur Kenntnis genommen, nicht selten aber gleich ganz übersehen, die in der Tat unscheinbaren Relikte saarpfälzischer Vergangenheit, die sich in Feld und Flur, aber auch in Stadt und Dorf aus alten Zeiten erhalten haben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Grenzsteine erzählen von längst untergegangenen blaublütigen Herrschaften, Denkmale erinnern an Kriege und die damit verbundenen Opfer, Kreuze berichten von Gelübden, Unglücken und Schicksalen. Kaum noch zu sehen sind alte Hauszeichen, die über Bewohner und ihre Berufe Auskunft geben, und noch größere Raritäten sind historische Grabsteine, die zunehmend der um sich greifenden Modernisierungsmanie auf Friedhöfen zum Opfer fallen.