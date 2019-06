Interessante Lesung in Blieskastel : Der unbekannte Bruder des Jakobsweges

Interessante Lesung in Blieskastel

Blieskastel Zum Vortrag „ErLeben auf dem Olavweg von Olso nach Trondheim“ lädt die Kreisvolkshochschule Saarpfalz ein. Der Norwegische Olavsweg, benannt nach dem Wikingerkönig Olav Haraldson (995-1030), ist der noch unbekannte Bruder des weltberühmten Jakobsweges.

Über 643 km und 20300 Höhenmeter führt er von Oslo durch traumhaft schöne, wilde, teils unberührte Landschaften zum Nidarosdom in Trondheim. Der Referent, Harakd F. Gregorius, zeigt ausgewählte Aufnahmen faszinierender Landschaften und schildert seine Begegnungen mit freundlichen Menschen und den lohnenswerten Herausforderungen des Weges. Der Vortrag findet am Dienstag, 25. Juni, um 19 Uhr in den Räumen der Bliestal-Kliniken statt. Eintritt frei. Eine Anmeldung ist erforderlich.