Eine richtig spannende Reise : Vortrag über den Donau-Radweg

Niederwürzbach Die Volkshochschule lädt alle interessierten Leute für kommenden Mittwoch, 4. November, in den Gemeindesaal der evangelischen Kirche in der Kirkeler Straße in Niederwürzbach zum zweiten Teil der Vortragsreihe, „3200 Km auf dem Donau-Radweg unterwegs“, ein.

Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr.

Zum Inhalt: In Passau startet Eberhard Kühler mit dem Fahrrad auf dem Donau-Radweg, der ihn 880 Kilometer durch Österreich, Ungarn und die Slowakei nach Kroatien führt. In Überblend-Technik berichtet er von den Landschaften der Donau, ihren Burgen und Klöstern sowie von den Metropolen Wien, Bratislava und Budapest. Aber auch Alltägliches sowie Spuren, die die Römer hinterlassen haben, hat er mit der Kamera eingefangen und recherchiert. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, der Eintritt ist frei.