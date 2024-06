Kunst in Webenheim Abende zum Nachdenken über das Sterben

Das Protestantische Dekanat Zweibrücken bietet an drei Abenden im Webenheimer Kolumbarium (in der Kirche) die von der Saarbrücker Kunsttheraputin Elke Görgen konzipierte Reihe „End-lich“an. Sie begibt sich gemeinsam mit den Teilnehmenden auf eine Reise zu Fragen der Endlichkeit, auch der eigenen. Die Saarbrücker Künstlerin will in ihrer Methodik und Didaktik jeden Teilnehmer individuell mitnehmen und Möglichkeiten der eigenen kreativen Ausdrucksformerforschen und anleiten. Der erste Abend an diesem Freitag, 28. Juni, ist mit „Das war´s!“ überschrieben. Die Teilnehmenden gehen den Fragen nach: „Was sagt meine Biografie über mich aus? Was waren schicksalhafte Momente und mit welchen Themen musste ich mich auseinandersetzen? Wofür stehe ich und was sind meine Motive?“. „Spuren hinterlassen“ ist der Titel des zweiten Abends am 5. Juli. Dabei wird man entdecken, welche Spuren man selbst, welche andere hinterlassen haben. Auch will man herausarbeiten, was jeden selbst in seinem Leben geprägt hat, und welche Menschen einen beeindruckt haben.