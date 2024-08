SPD Blieskastel Die Bürgernähe steht im Mittelpunkt

Trotz prekärer Finanzlage der Stadt werde sich die SPD-Fraktion für Investitionen in Schulen, Kitas, Nachmittagsbetreuung und bei der Freiwilligen Feuerwehr für eine effiziente Gefahrenabwehr einsetzen. „Wir wollen den fließenden und ruhenden Verkehr in und um Blieskastel optimieren. Dabei werden wir den Alltags-Radverkehr im Stadtgebiet durch die Umsetzung unseres Radverkehrs-Konzeptes und eine Verbesserung der Rad-Infrastruktur fördern“, hielt Christian Ramelli fest. Dazu gehöre auch eine attraktive Gesamtgestaltung der Innenstadt wie den Straßen, Plätzen und Parkräumen. Annette Weinmann erklärte: „Im Stadtrat werden wir weitere Zukunftsprojekte angehen, um unsere Stadt wie in den vergangenen Jahren voranzubringen. Dabei werden wir uns für attraktive Stadtteile einsetzen und Vereine, Feuerwehr, Technisches Hilfswerk sowie gemeinnützige Organisationen unterstützen. Außerdem setzen wir uns für eine stärkere Förderung und Wertschätzung des Ehrenamtes ein.“