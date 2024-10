Spende Von-der-Leyen-Gymnasium spendet für Kinder-Hilfsprojekte

Auch in diesem Jahr setzte sich das Gymnasium, allen voran Direktor Christoph Kohl mit seinem Lehrerkollegium und unter der bewährten Leitung der Fachschaft Sport, das ehrgeizige Ziel, beim 11. Spendenlauf am 7. Juni sowie mit einem „eigenen Schutzengellauf“ einiger Klassen im Rahmen des regulären Sportunterrichts möglichst viele Runden auf der Laufbahn zu absolvieren. Mit viel Herzblut hätten rund 150 Schülerinnen und Schüler das Projekt umgesetzt, heißt es in der Pressemitteilung. Die Organisation sei generalstabsmäßig erfolgt, und das fantastische Gesamtergebnis zeige, dass sich alle Teilnehmenden begeistert für die gute Sache engagierten. Sie suchten sich motiviert zahlreiche Sponsoren für ihre sportlichen Leistungen.