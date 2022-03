Die Geschäftsidee aus dem Urlaub : Von der Garage zum Großhandel – Geheimtipp für italienische Delikatessen in Blieskastel

Conny und Wolfgang Moser haben ihren Feinkost- und Weinhandel früher in ihrer Garage im St. Ingberter Mühlwald betrieben. Nun haben sie ein schönes Ladenlokal in Blieskastel. Foto: Peter Gaschott

Blieskastel/St. Ingbert Bis 2015 war die Garage von Wolfgang Moser in St. Ingbert ein Geheimtipp für Genießer, die authentische Produkte aus Italien suchten. Mittlerweile betreibt aber einen Groß- und Einzelhandel mit Wein und Delikatessen in einem Laden in Blieskastel. Und läuft so gut, dass Lagerräume gefragt sind.