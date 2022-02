Breitfurt auf Youtube : Von Breitfurt gibt es jetzt auch ein Youtube-Video

Breitfurt Auch mit Hilfe einer Drohne hat Joachim Barts einen Film zur Breitfurter 750-Jahr-Feier produziert. Ortsvorsteher Martin Moschel teilte mit, dass die beeindruckenden Bilder im Internet auf dem Plattform YouTube zu sehen sind.

Das 15-minütige Video, in dem neben einigen historische Fotos aktuelle Impressionen zu sehen sind, vor allem aber der Ort aus der Vogelperspektive in Szene gesetzt wird, wurde während der Feierlichkeiten als Endlosschleife in der Mehrzweckhalle gezeigt. Er kann jetzt mit dem Link https://youtu.be/c0HNk72_Uv0 oder über die Suchfunktion „Breitfurt 750“ in YouTube angesteuert werden.