Hier hat’s lichterloh gebrannt : Sieben Tiere kommen im Feuer ums Leben

Über viele Stunden kämpften die Wehrleute gegen die Flammen an. Zu retten gab es am Ende wenig bis nichts. . Foto: Nehlig

Altheim Brand eines Bauernhofs mit Stallungen und Scheune in Altheim: Wehrleute waren 29 Stunden im Einsatz.

Großbrand in Altheim am vergangenen Sonntag. Um exakt 5.42 Uhr rasten mit ihren Fahrzeugen Wehrleute aus den Löschbezirken Blieskastel-Mitte, Böckweiler, Breitfurt, Mimbach, Pinningen, Webenheim, die Führungsunterstützungsgruppe (FUG) des Saarpfalz-Kreises und die benachbarte Feuerwehr Hornbach (Rheinland-Pfalz) zu einem lichterloh brennenden Bauernhof. Die ersten Löschmannschaften sahen schon von Weitem eine riesige Rauchwolke über dem Ortsteil Altheim stehen.

Problematisch war zu Beginn der enorme Wasserbedarf. Sehr schnell wurden durch den Löschbezirk Breitfurt aus der Bickenalb in Altheim drei 460 Meter lange Wasserförderstrecken aufgebaut. Dank des in Breitfurt stationierten Schlauchkraftwagens konnten fast 1400 Meter Schlauchmaterial verlegt werden, die drei Leitungen führten aus der Bickenalb zur Einsatzstelle das dringend benötigte Nass. Pro Minute wurde zu Spitzenzeiten 2400 Liter Wasser mit zwei Tragkraftspritzen gepumpt. An der Einsatzstelle waren acht Strahlrohre, mehrere Wasserwerfer und auch ein zusätzlicher Werfer über die Drehleiter eingesetzt. Der hinzu alarmierte Atemschutzzug des Saarpfalz-Kreises unterstütze die schweißtreibenden Arbeiten. „Ohne Atemschutz geht heute nichts mehr. Wir müssen die Einsatzkräfte vor dem Brandrauch schützen und das ist bei der heißen Sommerhitze eine enorme Belastung für meine Feuerwehrleute. Die Kameraden aus den Löschbezirken haben Enormes geleistet“, so Einsatzleiter Nehlig.