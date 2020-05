Weiterbildung im Saarpfalz-Kreis : Kreisvolkshochschule beendet Kurshalbjahr

Blieskastel Wegen der Corona-Krise fallen die Kurse und Einzelveranstaltungen der Bildungseinrichtung im Saarpfalz-Kreis bis zu den Sommerferien aus.

In der Zwischenzeit laufen die Vorbereitungen für das neue Programm ab September. Auch wenn derzeit noch nicht abzusehen sei, wie sich die globale Situation bis dahin entwickle, feile man an einem attraktiven und an die besondere Situation angepassten Angebot, das auch Onlinemedien mehr in den Fokus rücken solle, so Landrat Theophil Gallo weiter.

Damit schließt sich der Saarpfalz-Kreis dem Vorgehen der Stadt Homburg an. Bereits vor zwei Wochen hatte die Volkshochschule Homburg, die unter dem Dach der Stadt Homburg und nicht des Kreises läuft, bekannt gegeben, dass sie die Kurse und sonstigen Weiterbildungstermine beziehungsweise Einzelveranstaltungen vor den großen Ferien nicht mehr aufnehmen werden. Die VHS der Stadt ist in der Hohenburgschule untergebracht, in der noch weitere Institutionen beheimatet sind. Außerdem nutzt die Bildungseinrichtung Klassenräume der Paul-Weber-Schule, des Berufsbildungszentrums. Die Volkshochschule hat also, im Vergleich zu Einrichtungen dieser Art in anderen Städten, keine eigene Herberge. VHS-Leiter Willi-Günther Haßdenteufel kürzlich gegenüber unserer Zeitung: „Es bleibt die Frage, wie groß die Angst der Bevölkerung weiterhin vor einer potenziellen Ansteckungsgefahr ist, die natürlich auch in Kursen und Veranstaltungen der VHS gegeben wäre.“ Insbesondere vor dem Hintergrund, dass das klassische VHS-Programm viele Risikogruppen (Alter 60 plus) anspreche. „Wir sind auch nicht in der Lage, die vom Ministerium geforderten Hygienevorschriften und Sicherheitsabstände in den Schulräumen, wo wir Gast sind, zu erfüllen. Wir haben auch eine moralische Verpflichtung gegenüber unseren Dozenten und Teilnehmern.“