Bliesgau-Lammwochen : Vielfältiger Genuss bei Bliesgau-Lammwochen

Saarbrücken Merino-Landschafe von den naturbelassenen Weiden des Biosphärenreservates Bliesgau werden zu kulinarischen Leckerbissen.

Die knapp einjährigen Tiere ziehen in Herden über Wiesen und Weiden des Biosphärenreservates. Geschlachtet werden sie in unmittelbarer Nähe auf dem Bauernhof. So wird ihnen der Transportstress am Ende ihres Lebens erspart. Ohne diesen Stress schmeckt das Fleisch erheblich besser. Die Restaurants sind maximal eine halbe Stunde weit entfernt und werden direkt beliefert.