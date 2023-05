Traditionsveranstaltung in Utweiler Viele Traktoren wie nie bei Bruder-Konrad-Ritt

Es war wieder ein Festtag für Gersheims kleinstes Dorf. Pfingstmontag, Bruder-Konrad-Ritt, der Tag, an dem Utweiler lebt. Kaplan Pater Mateosz vom Kloster Blieskastel aus der Pfarrei Heiliger Franz von Assisi freute sich während seiner Predigt im Freiluft-Gottesdienst in der Dorfmitte zum Abschluss der Reiterprozession, dass sich so viele zusammengefunden hatten, um gemeinsam Eucharistie zu feiern.