Feuerwehr Blieskastel Sechs Einsätze für Feuerwehr Blieskastel

Bis auf die laufenden Nachlösch- und Aufräumarbeiten blieb es zunächst ruhig, und es sah fast danach aus, als würde es den Rest der Nacht so bleiben. Umso größer jedoch die Eile, als die Meldeempfänger des Löschbezirks Blieskastel um kurz nach zwei Uhr mit dem Stichwort „Brand Dachstuhl“ piepten und in die Nachbargemeinde nach Ommersheim riefen. Dort machte der gemeldete Brand einer Hecke mit Übergriff auf Fassade und Dach den Einsatz der Blieskasteler Drehleiter erforderlich. Diese machte sich zusammen mit einem Tanklöschfahrzeug auch unmittelbar danach auf den Weg. Noch auf der Anfahrt kam jedoch Entwarnung, denn auch hier brachten die Kollegen der örtlichen Wehr den Brand einer Mülltonne und Hecken schnell unter Kontrolle, sodass ein weiteres Eingreifen nicht mehr nötig war. Die zurückgebliebenen Kräfte auf der Feuerwache wurden parallel zu einer erneuten Ölspur in Lautzkirchen alarmiert, welche sich aber als die bereits bekannte Einsatzstelle des Vorabends herausstellte. Auf der Rückfahrt löschte man dann immerhin noch den unbeaufsichtigten Brand einer abgeschossenen Feuerwerksbatterie auf dem Gehweg und rückte wieder ein.