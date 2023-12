Theater in Altheim Spaß mit dem „Der Heiler von Pinningen“

In dem Dreiakter aus der Feder des Autors Bernd Kietzke rufen die unkonventionellen Methoden mit Wein und Hausmannskost, auf die Landarzt Dr. Johann Bacchus (gespielt von Michael Neuhäuser) zurückgreift, die Dienstbehörde auf den Plan. Gleichzeitig beflügelt der Mediziner aber auch die ehrgeizigen Visionen der Bürgermeisterin Minna Moritz (Birgit Fischer). Sie träumt von einem Kurort Bad Pinningen. Immerhin verfügt das Dorf über den kleinsten Krankenstand, und keiner der Pinninger Einwohner hat seit Jahren ein Krankenhaus von innen gesehen. Da die Patienten ebenso außergewöhnlich sind wie das Personal der Praxis, wundert es wenig, dass mit dem Überblick über die Situation auch die Fassung einiger Personen verloren geht. Die gewissenhafte Sprechstundenhilfe (Nicole Allgeier) mit dem Herz am rechten Fleck und modisch stets „up up to date“, organisiert das Chaos in der Praxis, die zugleich auch das Kommunikationszentrum der Gemeinde ist. Hans Werthmann (Klaus Schmitt), ein Abgesandter der Ärztekammer, will den eigenwilligen Mediziner wieder auf den rechten Pfad der Schulmedizin zurückführen. Er entwickelt sich jedoch mit zunehmender Spieldauer zu einem enthusiastischen Unterstützer der Pinninger Heilkunde. Dauerpatientin Wilma Öfter (Martina Huppert) sucht beim Landarzt Hilfe für die Probleme ihres geplagten Ehemannes. Doch sorgt sie stattdessen für manch peinliche Situation. Raumpflegerin Ambrosia Teufel (Agathe Schmitt), die stets eine einfache humorige Erklärung für komplizierte Begriffe parat hat, ist die gute Seele der Praxis, während Privatdetektivin Lisa Groß (Luisa Buchheit) in geheimnisvoller Mission unterwegs ist. Die falschen Fährten der Dorfbewohner nimmt sie gewissenhaft auf und findet ihre Geheimnisse heraus.