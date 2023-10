Markt in Blieskastel Viel Betrieb herrschte beim Cittaslow-Markt in Blieskastel

Spezielle Geschmacksrichtungen abseits des herkömmlichen Alltagsbieres bot Bernd Pfeil („de Bier-Bernd“) auf dem Markt an. Der Bierexperte braut etwa „Schichtwechsel Export“ an. „Das ist ein speziell gebrautes Bier, das früher die Hüttenarbeiter nach Schichtwechsel auf der Hütt tranken“, weiß der Bierkenner. Seine „Tiny´s Brew“, eine kleine Privatbrauerei, hat den Geschäftssitz in Saarbrücken, gebraut wird in der „Container-Brauerei“ in Kleinblittersdorf. Sein Bier vertreibt Bernd Pfeil auf Märkten, in seinem Biergarten bei der Völklinger Hütte und freitags beim Fass- und Flaschenverkauf ab Brauerei. Neben dem Schichtwechsel-Export gab es auf dem Markt bei ihm auch noch ein Hollunder-Hanf-Bier, ein Weizen-Bock oder ein „Bliesgau Pale Ale“. Wer dann bei Bier-Bernd so richtig auf den Gerstensaft-Geschmack gekommen war, konnte ein paar Schritte weiter beim Stand der privaten Walsheimer-Brauerei weitere Bier-Spezialitäten verköstigen. Auf allen Blieskasteler Märkten sind auch die jungen Obstbauern aus Ormersviller aus dem benachbarten Lothringen präsent. Neben Mirabellen und Zwetschgen in Gläsern bieten die jungen Männer zudem Mirabellenmarmelade und „Latwerge wie früher“ an. Und neben Speisen und Getränken gab es noch Seifen, Gehäkeltes und Gestricktes, Blumen, Stände mit Maronen und Walnüssen, Spätzle, Crepes, Tiroler Spezialitäten oder gebackene Köstlichkeiten aus Biesingen. Dazu hatten die Kinder Spaß auf einer großen Hüpfburg vor der früheren Volksbank. Am Nachmittag luden viele Blieskasteler Gewerbetreibenden beim verkaufsoffenen Sonntag zum Bummeln durch die barocke Altstadt ein. Jedenfalls hatte man in den Eisdielen und der weiteren Außengastronomie alle Hände voll zu tun.