Besinnlich geht auch mal ohne Kontakt : Videokonferenz zur Fastenzeit

Blieskastel Die Pfarrei Heilige Familie Blieskastel bietet über ein Videokonferenz-Tool die Möglichkeit sich gemeinsam auf eine spirituelle Spurensuche begeben.Die Onlinetreffen sind nach dem Dreischritt Rückblick.

Impuls. Ausblick aufgebaut. Im Zentrum stehen dabei Impulstexte, Gebetsanregungen, das Hungertuch oder Bibelstellen, die in den Wochen vor Ostern in den Blick genommen werden und über die die Teilnehmer in einen Austausch kommen sollen. Inhaltlich ist der Austausch an der diesjährigen Fastenaktion „Es geht! Anders.“ von MISEREOR orientiert. Die Treffen werden von Pfarrer Eric Klein und Pastoralreferent Steffen Glombitza vorbereitet und moderiert.