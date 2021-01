Blieskastel wird sein gesicht komplett verändern : Jetzt geht die Landstraßen-Verlegung los

Blieskastel Die Verlegung der L 113 im Herzen von Blieskastel beginnt am Montag. Bauzeit: rund zehn Monate.

Die aktuelle Baumaßnahme umfasst insgesamt acht Bauabschnitte, wie der LfS des Weiteren informiert. In Zuge der Tiefbauarbeiten werden unter anderem der Neubau der L 113, der Neubau eines Kreisverkehrs bei den Biosphären-Stadtwerken Bliestal, die Anbindung der neuen Kreisverkehrsfläche entlang der Stadtwerke hoch zur Bliesgaustraße sowie die Umgestaltung des Kreisverkehrsplatzes Blieskastel realisiert. Die geplante Neutrassierung der Landesstraße 113 erstreckt sich in etwa von Höhe des Gebäudes der Biosphären-Stadtwerke bis zum vorhandenen Kreisverkehrsplatz der B 423/L 113 am Rathaus der Stadt Blieskastel. Weiterhin wird im Zuge dieser Gemeinschaftsmaßnahme auch noch die Florianstraße als sogenannte „erweiterte Umgehung“ auf einer Länge von rund 215 m umgebaut.

Bei Fragen können sich Bürgerinnen und Bürger gerne an die Stadtverwaltung Blieskastel oder direkt an das Baubüro vor Ort wenden, wo darüber hinaus in sporadischen Abständen auch eine Bürger-Information in Form eines Aushanges geplant ist. Die vor Baubeginn angekündigte Infoveranstaltung konnte wegen der allseits bekannten Umstände leider nicht stattfinden.