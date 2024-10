Ortsrat Verkehrssituation sorgt weiter für Unmut

So autofrei wie auf dem Foto am Sonntagmorgen ist die Bliesgaustraße über die Pirminiusstraße bis hin zur Neunkircher Straße in Lautzkirchen selten zu sehen. Der Ortsrat Blieskastel-Mitte regte die Anordnung einer Geschwindigkeitszone Tempo 30 für diesen Straßenbereich an.

Foto: Hans Hurth