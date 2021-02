Unfallflucht in der Stadt Blieskastel : Verkehrsschild demoliert: Polizei sucht Zeugen

Blieskastel In einem nicht näher bestimmbaren Zeitraum vor dem 8. Februar (Montag) ereignete sich auf der B 423 in Webenheim, in Höhe eines Lebensmittel-Discounters, eine Verkehrsunfallflucht. Durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer wurde hierbei ein Verkehrsschild (Vorfahrt gewähren) beim Abbiegevorgang von dem oben genannten Parkplatz auf die B 423 in Fahrtrichtung Stadtmitte Blieskastel beschädigt.

Im Anschluss verließ der Unfallverursacher die Unfallörtlichkeit, ohne die zur Schadensregulierung erforderlichen Feststellungen zu treffen.