Verkaufsoffener Sonntag in Blieskastel : Wieder Shoppen in der Frühlingssonne

Vor allem die Eiscafés in der Blieskasteler Innenstadt konnten sich beim verkaufsoffenen Sonntagnnachmittag freuen: Die Gäste mussten in langen Schlangen auf ihr Eis warten. Freie Plätze an den Tischen waren Mangelware. Foto: Erich Schwarz

Blieskastel Erstmals seit zwei Jahren fand wieder ein verkaufsoffener Sonntag in Blieskastel statt. Viele waren da, obwohl das kaum bekannt war.

Von Erich Schwarz

Zwei Jahre sind es nun schon, dass die Corona-Pandemie anhält. Und genau so lange gab es in Blieskastel keine Märkte, kein Altstadtfest, kein Christkindmarkt – und auch keine verkaufsoffenen Sonntage. Und obwohl die Infektionszahlen in ungeahnte Höhen schießen, scheint sich der Alltag so langsam wieder in das Leben zurück zu schleichen. Erste Anfänge sind gemacht.

So gab es am vergangenen Freitag in der Barockstadt wieder einen Mondscheinmarkt. Das wussten aber offenbar nur wenige. Und jetzt beim verkaufsoffenen Sonntag war es ähnlich. „Wir haben gar nicht gewusst, dass heute die Geschäfte offen sind“, hörte man so oder so ähnlich beim Rundgang durch die Stadt am Nachmittag. Viele Leute waren sozusagen „überrascht“, dass die Geschäfte geöffnet hatten. Wobei „die Geschäfte“ so auch nicht zutrifft. Denn im Wesentlichen waren es die Geschäfte im innerstädtischen Kernbereich, die am verkaufsoffenen Sonntag teilnahmen. Viele andere an der Peripherie ansässige Gewerbetreibende ließen ihre Läden geschlossen. So zum Beispiel auch das größere Bekleidungsgeschäft am Paradeplatz oder die dort ansässige Bäckerei. Dafür „brummte“ es aber in der Fußgängerzone umso mehr. Die Eiscafés sind bei diesem schönen Wetter immer gut besetzt, sind sozusagen Selbstläufer. Auch am Sonntag gab es lange Schlangen vor den Verkaufsschaltern. Und um einen der begehrten Tische zu ergattern, musste man wachsam und zudem schnell sein.

Und rund um die Eisdielen schien schon die Verkehrswende eingeläutet: Fahrräder, soweit das Auge reichte. „Ich bin sehr froh, dass überhaupt noch einmal so ein verkaufsoffener Sonntag stattfindet“, unterstrich Reiner Schetting vom Feinkostladen oliovino. Eigentlich hätte er schon Betriebsferien gehabt und wäre nach Italien aufgebrochen. „Aber wenn dann nach zwei Jahren zum ersten Mal wieder so eine Aktion stattfindet, dann will man natürlich dabei sein“, zeigte sich Schetting solidarisch und hat seine Abreise auf die kommende Woche verschoben. Die Vorlaufzeit sei mit gerade mal 14 Tagen denkbar knapp gewesen, aber das Wetter spiele ja nun mit und der Erfolg sei doch ganz schön. Er wünschte sich mehr solcher Aktionen. Dann mit mehr Vorlauf, damit man auch mal etwas planen können, vielleicht auch ein Musikevent mit dazu. Wie die Initiativen der Stadt zum Marketing zu bewerten seien, könne er noch nicht beurteilen. Es sei immer gut, wenn etwas gemacht werde, allein er wisse noch zu wenig. Seine Expertise in diesem Bereich sei von Seiten der Stadt auch noch nicht abgerufen worden, obwohl er sie angeboten habe.