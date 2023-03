Kleine Grenzstraße bei Brenschelbach : Die Furcht vor dem Präzedenzfall

Brenschelbach/Ormersviller Der enge Verbindungsweg zwischen Brenschelbach und Ormersviller darf keine offizielle Straße werden. Dann würde in anderen Kommunen Ähnliches verlangt. Für die Jagdgenossen, die den Straßenerhalt finanzieren müssen, hatte Innenminister Reinhold Jost dennoch eine Lösung im Gepäck.

Großer Bahnhof an der kleinen Straße zwischen dem französischen Dorf Ormersviller und der Landstraße zwischen Riesweiler und Brenschelbach: 700 Meter lang ist die „wichtige Ader zwischen Lothringen und dem Saarland“. Jetzt sorgte sie zum wiederholten Mal für Gesprächsstoff. So kam Innenminister Reinhold Jost auf die gemeinsame Initiative des früheren Ortsvorstehers und langjährigen Jagdgenossenschaftsvorsitzenden Dieter Schmidt aus Brenschelbach zusammen mit dem Bundestagsabgeordneten Markus Uhl „auf die Grenze“. Schmidt wurde unterstützt von Brenschelbachs Ortsvorsteher Roland Kitto.

Die deutsch-französische Freundschaft lebt

Ein Blick in die Geschichte der Straße, die früher zu den Hauptverkehrsrouten der Region gehörte und direkt von Ormersviller durch den Wald nach Altheim zur dortigen Post- und Postkutschenstation führte, fördert eine Besonderheit zutage. Im Jahr 1781 wurde das damals zu Lothringen gehörende Altheim der Blieskasteler Grafschaft Von der Leyen per Dekret des französischen Königs Ludwig XVI. zugeschlagen. Damals wurde sie wie auch am 1. Januar 1957 nach dem Volksentscheid gesperrt. Freigegeben wurde sie für Grenzgänger im Mai 1982.

Zwischen Brenschelbach und Ormersviller hätten schon immer freundschaftliche Beziehungen bestanden, unterstrich Schmidt bei dem Treffen. Er erinnerte alle an die Geschichte der außergewöhnlichen deutsch-französischen Freundschaft und an die mehrfache Sperrung des Weges. Weiter führte er aus, dass die Straße, die letztmals vor 40 Jahren erneuert worden war und sich in einem schlechten Zustand präsentiert, von vielen Menschen genutzt und befahren werde. Brenschelbachs Jagdgenossenschaftsvorsitzender Otto Schmidt fügte hinzu, dass jährlich Tausende von Tonnen Getreide von Landwirten und Lastwagen, die teilweise sogar aus dem Landkreis Neunkirchen anreisen, zur Vermarktung ins benachbarte Lothringen transportiert werden. „In Frankreich funktioniert die Vermarktung flotter und besser“, so Schmidt. Gewünscht und gefordert wurde beim Treffen, die Straße dem öffentlichen Verkehr zu widmen und damit in die Verantwortung des Landes zu legen, da die Jagdgenossenschaft die Unterhaltung der Asphalttrasse nicht weiter finanzieren könne.