Verabschiedung Das Miteinander war respektvoll und sachorientiert

Seit 20 Jahren ist Jürgen Trautmann Ortsvorsteher von Blieskastel-Mitte, bei der Kommunalwahl am 9. Juni wird der CDU-Politiker nicht mehr kandidieren. In der Abschlusssitzung im Haus des Bürgers zog Jürgen Trautmann ein erfreuliches Fazit. „Für die Stadtteile Mitte, Alschbach und Lautzkirchen haben wir im Ortsrat viel bewegt und Projekte angestoßen“, merkte Trautmann an.