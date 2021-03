Ausgerechnet an diesem wunderbaren Ort in Blieskastel : Vandalismus am Kloster: Polizei sucht Zeugen

Blieskastel In der Nacht zum Samstag (27. Februar) sind vor dem Wallfahrtskloster in Blieskastel (Klosterweg) mehrere Blumenkübel und ein Pflanzwagen mutwillig umgestoßen und beschädigt worden. Nach Polizeiangaben ist aufgrund der vorgefundenen Spuren davon auszugehen, dass an besagter Örtlichkeit vermutlich junge Leute gefeiert haben.

Neben den Beschädigungen ließen die Feiernden eine größere Menge an Leergutflaschen, Pappkartons und Zigarettenschachteln zurück.